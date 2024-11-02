Гершон Ябуселе: «Когда вернется Джоэл Эмбиид, буду больше играть на позиции тяжелого форварда»
Гершон Ябуселе заявил, что рад возвращению в строй Пола Джорджа и Джоэла Эмбиида.
«Когда вернется Джоэл Эмбиид, буду больше играть на позиции тяжелого форварда. Я только за. В команду возвращаются два лучших игрока в мире. Конечно, я рад, что буду играть с ними на одной площадке.
Это новая роль для меня, но я рад этому. Позиция центрового сильно отличается от позиции тяжелого форварда. Она требует игры в защите и участия в гораздо большем количестве пик-н-роллов. Я все еще работаю над этим», — отметил французский бигмен «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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