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«Стеф изменил культуру команды». Кэм Томас считает, что Джеймс Харден оказал большее влияние на игроков, чем Стефен Карри

Кэм Томас считает, что это поколение больше подражает Хардену, чем Карри.

«Я думаю, что мы тяготели к Джеймсу, потому что Джеймс делал «изоляции», он уничтожал соперников один на один, набирал по 40-50 очков. Стеф изменил то, как команды хотели играть в баскетбол – бросая трехочковые, перемещаясь без мяча.

Стеф изменил то, как пытались играть команды по всей лиге. Джеймс изменил индивидуальную игру – изоляция, дриблинг, степ-бэки, провоцирование фолов, все такое.

Джеймс изменил индивидуальное мастерство того, как игроки хотят играть в баскетбол. Стеф изменил культуру команды. Теперь все хотят бросать трехочковые. Джеймс и Стеф — это два образца для подражания для нашего поколения, первый образец и второй. Честь и хвала этим парням за то, что они изменили игру», – сказал защитник «Бруклина».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Draymond Green Show with Baron Davis в соцсети X
logoДжеймс Харден
logoКэм Томас
logoБруклин
logoКлипперс
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