«Стеф изменил культуру команды». Кэм Томас считает, что Джеймс Харден оказал большее влияние на игроков, чем Стефен Карри
Кэм Томас считает, что это поколение больше подражает Хардену, чем Карри.
«Я думаю, что мы тяготели к Джеймсу, потому что Джеймс делал «изоляции», он уничтожал соперников один на один, набирал по 40-50 очков. Стеф изменил то, как команды хотели играть в баскетбол – бросая трехочковые, перемещаясь без мяча.
Стеф изменил то, как пытались играть команды по всей лиге. Джеймс изменил индивидуальную игру – изоляция, дриблинг, степ-бэки, провоцирование фолов, все такое.
Джеймс изменил индивидуальное мастерство того, как игроки хотят играть в баскетбол. Стеф изменил культуру команды. Теперь все хотят бросать трехочковые. Джеймс и Стеф — это два образца для подражания для нашего поколения, первый образец и второй. Честь и хвала этим парням за то, что они изменили игру», – сказал защитник «Бруклина».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости