Брайан Уиндхорст: «Провал Хардена, Дюрэнта и Ирвинга в «Бруклине» – это баскетбольная трагедия»

Уиндхорст считает «Нетс» Хардена, Дюрэнта и Ирвинга баскетбольной трагедией.

«Провал Джеймса Хардена, Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга — это то, что я называю баскетбольной трагедией.

Это не настоящая трагедия. Это не вопрос жизни и смерти с точки зрения баскетбола. Эти три парня, объединившись в одной команде на одном из крупнейших рынков, должны были бы завоевать несколько чемпионских титулов, как минимум один.

И тот факт, что они не только не завоевали титул, но и в значительной степени потерпели неудачу, потому что даже не смогли сыграть вместе или ужиться, является баскетбольной трагедией», – сказал эксперт ESPN Брайан Уиндхорст.