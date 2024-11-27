Трэй Янг показывает самую низкую эффективность в краске в сезоне 2024/25

Опубликованы десять самых неэффективных игроков в краске.

NBA University представил Топ-10 игроков НБА с самой низкой эффективностью в трехсекундной зоне среди 50 лидеров по количеству бросков из краски.

Первое место в списке занимает разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг , который совершил 126 бросков из краски и реализовал лишь 41,3 процента. В тройку также вошли Джеймс Харден («Клипперс») и Бэм Адебайо («Майами»).