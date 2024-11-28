43 очка Джеймса Хардена принесли «Клипперс» крупную победу над «Вашингтоном» в гостях

«Клипперс» одолели «Уизардс» (121:96).

Джеймс Харден отличился в составе своей команды, набрав 43 очка, 4 подбора и 7 передач. Разыгрывающий реализовал 13 из 22 бросков с игры, 7 из 11 трехочковых и 10 из 11 штрафных.