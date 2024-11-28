Джеймс Харден после 43 очков в матче против «Уизардс»: «Я не старый»
Джеймс Харден отреагировал на 43 очка, заявив, что он не старый.
«Я не старый, но наши молодые игроки заставляют меня тоже чувствовать себя молодым.
Они мотивируют меня, мы работаем вместе, это настоящая команда. Я горжусь ребятами. Многие матчи будут отличаться от других, но у нас особый настрой и менталитет. Я горжусь этой командой», – сказал разыгрывающий «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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