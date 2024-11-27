«Кавальерс» играли в пиклбол на тренировке

Вчера на тренировке «Кавальерс» играли в пиклбол.

НБА опубликовала видео, на котором игроки «Кливленда » играют в пиклбол на тренировке.

«Кэвс» идут на первом месте в лиге с результатом 17-1. Сегодня команда проведет домашний матч против «Атланты».