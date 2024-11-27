Вемби, Вагнер, Мобли – кто может впервые поехать на Матч звезд НБА
Каждый год на Уикенде всех звезд появляются новые лица. Для одних это переход «во взрослую жизнь», своеобразный аналог награды «Лучшего развивающегося». Для других – единственный шанс в карьере посетить МВЗ. Мы решили собрать список баскетболистов, способных впервые попасть на престижное мероприятие.
Сразу сделаем оговорку, места ограничены. Для ветеранов, давно сделавших себе имя, система отбора действует как в институте – сначала ты работаешь на зачетку, а потом она на тебя. К примеру, нет никаких сомнений, что на Матч звезд поедет Кевин Дюрэнт, и неважно, на каком месте будет «Финикс» и как будет выступать форвард. Таких игроков немало, около 12, если сделать поправку на травмы (2-3 человека, как правило, всегда выбывают).
Не будет ничего удивительного, если часть перечисленных баскетболистов несправедливо пропустит Матч звезд.
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»)
Второгодка-инопланетянин
Шанс попадания: 40%
очки: 23,6 подборы: 10,0 результативные передачи: 3,2 блок-шоты: 3,6 перехваты: 1,3 процент с игры: 47,6% трехочковые: 35%.
Практически нет сомнений, игрок с самыми невероятными габаритами отправится на Матч звезд. Даже не особо важно, как выступит «Сан-Антонио». Лига заинтересована в продвижении Вемби как нового главного лица НБА. Посудите сами – монстр ростом 224 см с дальним броском и размахом рук, как у Джордана в «Космическом джеме». Еще до дебюта центрового в лиге большинство экспертов пророчили, что в новых дебатах за звание «козла» будет бороться именно он.
Лично я не приветствую авансы, однако Виктор действительно похож на чит-код из игр 2К. Его сложно закрыть и в «краске», и на периметре. Можно идеально отработать в защите на ногах и все равно не дотянуться до Вембаньямы, бросающего трехочковый.
Однако тенденции НБА, требующие, чтобы даже исполины имели дальний бросок, ценят не все.
- Вемби – отличный игрок, но я не думаю, что он будет настолько доминирующим, используя дальние броски. Если бы он преимущественно рвал «краску», то да, но бросая издали у тебя всегда будут удачные и неудачные матчи, – сказал Шакил О’Нил. Естественно, сам Шак плохо исполнял даже штрафные. Но и эра была другая.
Кроме того, Виктор – весомый кандидат на лучшего защищающегося. «Сан-Антонио» сейчас на 9-м месте по пропущенным в среднем за игру очкам (111,4). Без блок-шотов нашего француза достичь такого бы не вышло.
Эван Мобли («Кливленд»)
Важное звено почти не проигрывающей команды
Шанс попадания: 30%
очки: 17,6 подборы: 8,9 результативные передачи: 2,6 блок-шоты: 1,5 перехваты: 0,9 процент с игры: 56% трехочковые: 36%
Из команд, идущих на высоком месте, берут одного-двух, иногда и трех игроков, даже если это не фееричные звезды. Так в свое время на МВЗ попадали, например, Луол Денг и Жидрунас Илгаускас. Баскетболисты хорошие, никто не спорит, но на них вряд ли бы обратили внимание в «танкующих» клубах.
Мобли при этом не отнесешь к вышеперечисленным игрокам. Даже будучи третьим игроком по результативности, Эван – типаж именно звездного игрока, а не трудяги, выполняющего грязную работу. Таким баскетболистом в составе «Кливленда» скорее можно назвать Джаррета Аллена (Хотя Чарльз Баркли уверен, Аллен может набирать 20 очков в среднем).
- У меня большие надежды, надеюсь, смогу становиться лучше и однажды попасть на Матч звезд, – сказал Мобли The Beacon Journal.
На площадке он незаменим в посте, стягивает на себя много внимания, благодаря чему создает много пространства другим шутерам и находит для них удачные скидки. У «Кавальерс» – лучшее нападение, парни добираются в среднем до 123,6 очка, еще ни разу за сезон не набирали меньше 105. Как следствие и всего одно поражение. Эван Мобли проводит в НБА свой четвертый сезон – и с таким удачным стартом, пожалуй, самое время дебютировать на Матче звезд.
Джамал Мюррей («Денвер»)
Чемпион, которому давно пора
Шанс попадания: 10%
очки: 17,8 подборы: 4,4 результативные передачи: 6,0 блок-шоты: 0,5 перехваты: 1,2 процент с игры: 40% трехочковые: 34%
Правая рука Йокича, без которой тот бы не стал чемпионом НБА, уже давно должен был попасть на МВЗ, но постоянно мешали обстоятельства: травмы и несправедливость.
Вот что он сказал по этому поводу в феврале.
- В лиге есть несколько игроков, которые должны стать ол-старами. Думаю, Фокс и Трэй Янг еще не доросли. Что вы от меня еще хотите? Вы видите, что я играю не хуже, чем эти ол-стары. Но я постараюсь не принимать это близко к сердцу.
Не говорю, что именно этот сезон – идеальный для Мюррея. Напротив, пока Джамал провел всего 13 матчей, немного сбавил в результативности (с 21,2 до 17,8) и потерял в эффективности. Его подменяет Рассел Уэстбрук, реабилитировавшийся после неудачных поездок по Лос-Анджелесу. Но игроки, которых долго «динамят», рано или поздно попадают на Матч звезд.
Портал Clutchpoints поставил Джамала Мюррея на 5-е место в списке лучших игроков в истории, не попавших на Матче звезд. К слову, на первом – Си Джей Макколлум. Но, учитывая плачевное состояние «Пеликанс», он не сможет пройти в этом сезоне за былые заслуги. А Мюррей – вполне. Он бок о бок с Йокичем приводил «Денвер» к первому чемпионству не так давно. И имеет хорошие шансы повторить успех.
Деррик Уайт («Бостон»)
Чемпион-трудяга, улучшивший результативность
Шанс попадания: 20%
очки: 18,4 подборы: 4,7 результативные передачи: 4,4 блок-шоты: 1,1 перехваты: 0,8 процент с игры: 47% трехочковые: 41%
Очевидно, в «Бостоне» главные действующие лица – Тейтум и Браун. Уайт, скорее, работяга типажа Алекса Карузо, а не звезда. Но «Бостон» стал слишком грозен в атаке, особенно на дуге. Уайт тоже поднял результативность (с 15,2 до 18,4).
И о грязной работе Деррик не забыл. Он – один из лучших гардов по блок-шотам.
Тем не менее, таких, как Уайт, нечасто берут на МВЗ. Но чемпионство «кельтов» и появление Деррика на Олимпиаде добавило ему весомости.
- Его роль в составе сборной не будет сильно отличаться от его роли в «Селтикс». Он знает, как быть вспомогательным элементом и при этом выделяться на площадке в этой роли, – рассудил генеральный менеджер сборной США Грант Хилл.
Не раз мы становились свидетелями, как успеха добивались команды с такими трудягами, нежели сборники суперзвезд, где на троих невозможно поделить мяч. Как важный кусочек «Бостона» Деррик Уайт дорос до Матча звезд.
Джейлен Грин («Хьюстон»)
Новая надежда «Рокетс»
Шанс попадания: 10%
очки: 18.2 подборы: 4,7 результативные передачи: 2,7 блок-шоты: 0,3 перехваты: 0,9 процент с игры: 38% трехочковые: 30%
«Хьюстон» потихоньку выходит из беспробудного «танкинга», длящегося с момента обмена Джеймса Хардена (подумать только, прошло уже 3 года…). Подобрали отличного тренера Име Удоку, выводившего «Селтикс» в финал, вырисовывается костяк команды: Алперен Шенгюн, Фред Ванвлит, Диллон Брукс и Джейлен Грин.
В текущем сезоне техасцы здорово стартовали (13-6). Грин, ранее не выглядевший уверенным в себе, изменился. Сейчас он без раздумий бросает важные трехочковые и демонстрирует зрелищные данки – неотъемлемый атрибут Матча звезд. «Хьюстон», пожалуй, пока не тянет на команду, откуда можно собрать много ол-старов. Но одного – можно.
Для всех, кто смотрит «Рокетс», очевидно, что таковым должен был бы стать Шенгюн, краеугольный камень, вокруг которого строится остальное. Однако для местной публики звездой клуба может быть только атлетичный американец.
- Я обращаю внимание на атлетизм, бросок и менталитет. В Джейлене Грине есть что-то, чему не научишь. Он не просто талантлив, не просто хочет побеждать и приносить пользу. Его желание – быть причиной победы, – сказал о защитнике аналитик Стивен А. Смит.
Франц Вагнер («Орландо»)
Заменил травмированного Банкеро
Шанс попадания: 30%
очки: 23,4 подборы: 5,5 результативные передачи: 5,6 блок-шоты: 0,3 перехваты: 1,8 процент с игры: 47% трехочковые: 36%
«Орландо» собрали молодой костяк с ярким лидером – Паоло Банкеро, к сожалению, он выбыл из-за травмы, провел всего 5 матчей. Казалось бы, интерес к «Мэджик» должен был потухнуть. Но Франц Вагнер запретил даже допускать такие мысли.
Он стал играть не просто как солидный баскетболист, а как суперзвезда. В отсутствии Банкеро результативность выросла еще сильнее – в среднем с 20-ти до 30 очков за игру. Особенно выделился в недавнем клатче с «Лейкерс», забросив победный трехочковый. В том матче Вагнер не только показал умение бросать, но и гиперуверенность в своих силах, ассоциирующуюся с большой звездой.
«Мэджик» еще и третьи по рейтингу защиты. Пропускают меньше всех – 102,1 в среднем за игру. Оборона работает и потому, что Вагнер с ростом 208 см игнорирует опасность неравноценных разменов за счет скорости и умения пролезать сквозь заслоны. Своего игрока он не теряет. А за счет длинных рук форвард собирает много перехватов.
Шансы Вагнера будут зависеть от скорости возвращения Банкеро. Не факт, что Матч всех звезд готов к двум звездам от «Орландо».
Джейлен Уильямс («Оклахома»)
Второй по результативности в «Тандер»
Шанс попадания: 50%
очки: 22,1 подборы: 6,5 результативные передачи: 5,2 блок-шоты: 1 перехваты: 2,2 процент с игры: 52% трехочковые: 39%
В команде с Шэем Джейлен Уильямс пользуется огромной свободой. Канадец чуть ли не лучше всех в лиге умеет создать себе открытый бросок. Уильямс же научился находить позиции без мяча, грамотно занимая свободные зоны.
Для 198 см Джейлен имеет необычайно длинный размах рук – 219 см. За счет хорош в отборах, а в атаке имеет преимущество при реализации непростых лэй-апов. И умеет отрываться от защитников с помощью резкой остановки или смены направления.
У Уильямса не совсем звездная статистика, но от «Оклахомы», первой команды Запада, нужны несколько игроков. А травма Чета Холмгрена убили конкуренцию между представителями «Тандер» за вторую позицию.
Чет Холмгрен («Оклахома»)
Еще один второгодка-феномен
Шанс попадания: 5%
очки: 16,4 подборы: 8,7 результативные передачи: 2 блок-шоты: 2,6 перехваты: 0,8 процент с игры: 50% трехочковые: 38%
Бигмена задрафтовали в 2022 году под вторым номером. Первый сезон он пропустил из-за предсезонной травмы. Однако уже тогда получил четыре голоса от игроков в рамках голосования Матча всех звезд НБА 2023 года. Еще до своего дебюта в лиге! Так что попасть на МВЗ в качестве неотъемлемой части претендента на чемпионство – не должно было быть проблемой. Холмгрен начал сезон так, что заставил говорить о своем превосходстве над Виктором Вембаньямой.
Уроженец Миннеаполиса опасен на обеих концах площадки, обладает всеми атрибутами современного большого – верткость и дальний бросок, перекрывает небо своими длинными ручищами. В прошлом сезоне его вариативность в атаке была ниже. Преимущественно Чета заигрывали в пик-н-роллах, где он или проваливался под кольцо или уходил на трехочковый. Сейчас Холмгрен стал больше водить мяч и показывать отличное владение телом для своих габаритов (216 см). Его тяжело остановить в проходе, центровой неплохо маневрирует и просачивается в трехсекундную зону.
Его шансы на Матч всех звезд резко упали после травмы. Холмгрен должен вернуться в этом сезоне, но пропустит около 3 месяцев.
Бадди Хилд («Голдэн Стэйт»)
Новый помощник Стефена Карри
Шанс попадания: 5%
очки: 15,5 подборы: 3,6 результативные передачи: 1,7 блок-шоты: 0,3 перехваты: 0,8 процент с игры: 46% трехочковые: 43%
Бадди Хилд – единственный в этом списке, кому за 30. Он давно закрепился в лиге и ассоциируется с игроком типажа Кайла Корвера, чистый шутер и ничего более. Набирает немало, бывали даже сезоны с более 20 очков в среднем, но вот до уровня звезды не дотягивает.
Большую часть карьеры Хилд провел в перестраивающихся составах («Пеликанс», «Кингс», «Пэйсерс»). Не повезло оказаться в нужном месте в нужное время, а в текущем сезоне это наконец-то произошло.
Защитник очутился в «Уорриорз» на месте деградировавшего Клэя Томпсона. ГСВ снова на вершине Запада – 12-5. А Хилд – «двойник» молодого Томпсона. Этот сезон – возможно, единственный для него шанс сыграть в Матче звезд, если все удачно сложится.
Десмонд Бэйн («Мемфис»)
Заматеревший «слипер»
Шанс попадания: 5%
очки: 15,5 подборы: 6,6 результативные передачи: 3,5 блок-шоты: 0,6 перехваты: 0,8 процент с игры: 42% трехочковые: 32%
Еще в прошлых сезонах Бэйн проявил себя как великолепный шутер, способный бросать и с ведения, и с передачи. Когда Джа Морэнт по различным причинам не мог выходить на паркет, Десмонд брал лидерство на себя.
В прошлом сезоне атакующий защитник забивал больше, хотя «Мемфис» без Морэнта не претендовал даже на плей-ин. Да и сам Бэйн провел лишь 42 игры. Из таких клубов на МВЗ никого не берут.
Сейчас лидер «Гризлис» тоже периодически вылетает из-за травм, в современной НБА без этого почти не обойтись. Но «мишки» смотрятся солидно: 5 в защитном рейтинге (пропускают в среднем 108,5), 2 – по очкам за игру на команду (120,4). Бэйн – заматерел, пока тащил команду на себе.
Впрочем, для попадания на Матч звезд ему нужен скачок вверх по результативности. И вряд ли он последует, если Джа Морэнт перестанет вылетать из-за травм.
Фото: Gettyimages.ru/Joshua Gateley, Michael Reaves, Matthew Stockman, Soobum Im, Alex Goodlett, Nick Cammett