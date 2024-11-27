Кармело Энтони рассказал, что устроил погром в раздевалке «Никс» после обмена Шамперта и Смита в «Кэвз»
В январе 2015 года состоялась сделка между тремя командами, которая включала отправку Диона Уэйтерса в «Тандер» и Шамперта со Смитом в «Кавальерс», в то время как «Никс» получили Лу Амундсона, Алекса Кирка, Лэнса Томаса и выбор во втором раунде драфта 2019 года.
«Я был зол! Сказал Леброну: «Вот значит, как мы делаем?» Когда это произошло, мне сразу пришли в голову мысли о Леброне, это единственное, о чем я думал. Это ведь такая шахматная партия...
Я должен был использовать Шампа и Джей Ар, чтобы сам выиграть чемпионат. Вот почему я так взбесился и устроил погром в раздевалке, потому что нельзя разбивать ядро команды! Да мне насрать, что вы там делаете. Я сказал руководству: «Вы хоть понимаете, что, черт возьми, только что сделали? Вы собираетесь отправить их Леброну?» – рассказал Энтони.
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