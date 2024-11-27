  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кармело Энтони рассказал, что устроил погром в раздевалке «Никс» после обмена Шамперта и Смита в «Кэвз»
2

Кармело Энтони рассказал, что устроил погром в раздевалке «Никс» после обмена Шамперта и Смита в «Кэвз»

Кармело Энтони вспомнил о своей реакции на обмен Имана Шамперта и Джей Ар Смита.

В январе 2015 года состоялась сделка между тремя командами, которая включала отправку Диона Уэйтерса в «Тандер» и Шамперта со Смитом в «Кавальерс», в то время как «Никс» получили Лу Амундсона, Алекса Кирка, Лэнса Томаса и выбор во втором раунде драфта 2019 года.

«Я был зол! Сказал Леброну: «Вот значит, как мы делаем?» Когда это произошло, мне сразу пришли в голову мысли о Леброне, это единственное, о чем я думал. Это ведь такая шахматная партия...

Я должен был использовать Шампа и Джей Ар, чтобы сам выиграть чемпионат. Вот почему я так взбесился и устроил погром в раздевалке, потому что нельзя разбивать ядро ​​команды! Да мне насрать, что вы там делаете. Я сказал руководству: «Вы хоть понимаете, что, черт возьми, только что сделали? Вы собираетесь отправить их Леброну?» – рассказал Энтони.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 7PM in Brooklyn
logoКливленд
logoКармело Энтони
logoДжей Ар Смит
logoНБА
logoИман Шамперт
logoНью-Йорк
logoЛеброн Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иман Шамперт: «Когда меня обменяли в «Кавс» в 2015-м, мое сердце остановилось»
47 июня 2022, 14:03
Леброн и Кармело впервые сыграют за одну команду НБА. Они дружат почти 20 лет (Джеймс даже спас Энтони жизнь!) и мечтали об этом со школы
5316 августа 2021, 20:05
Худшие контракты НБА
2047 января 2019, 21:28
34 человека и фактора, которые определят сезон НБА
2120 сентября 2018, 11:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чарльз Баркли: «Сливший информацию о собрании «Сиксерс» должен получить по лицу»
4 минуты назад
Дрю Юбэнкс и Джабари Смит – авторы лучших моментов игрового дня НБА
10 минут назадВидео
Лаури Маркканен не смог доиграть матч с «Сан-Антонио» после столкновения с Вембаньямой. У финна повреждение колена
127 минут назад
Джексон Хэйс вернулся после пропуска 6 матчей и усугубил повреждение правого голеностопа в игре с «Санз»
2сегодня, 07:09
«Хьюстон» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка НБА
3сегодня, 07:01
Бил и Дюрэнт вернулись после травм и набрали по 23 очка в победной игре с «Лейкерс». У Букера 26 очков и 10 передач
1сегодня, 06:56Видео
Джей Джей Редик: «Возможно, «Лейкерс» нужно пересмотреть защитные схемы»
8сегодня, 06:38
37 очков и 12 передач от Дэмиана Лилларда помогли «Милуоки» выиграть у «Майами»
3сегодня, 06:28Видео
НБА. «Финикс» разгромил «Лейкерс», «Хьюстон» одолел «Миннесоту» в овертайме и другие результаты
131сегодня, 06:14
Вембаньяма набрал 34 очка, 7 подборов и 3 блок-шота, «Сан-Антонио» одержал четвертую победу подряд
7сегодня, 06:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Олег Родионов: «У «Автодора» стабильное финансовое положение»
51 минуту назад
Кендрик Перкинс: «Когда Джамал Мюррэй говорит о концентрации, он говорит самому себе»
1вчера, 21:15
Пол Джордж надеется вернуться на следующей неделе
1вчера, 18:46
Ламело Болл – лидер по количеству очков, набранных в 4-й четверти
1вчера, 17:44
Мозес Райт попал в больницу с симптомами респираторной инфекции
вчера, 17:14
«Хочу играть». Ям Мадар недоволен игровым временем и может покинуть «Баварию»
вчера, 16:22
Сергей Моня о сборной России: «Самое главное, что в нашей стране есть такая команда»
1вчера, 15:59
Евролига оштрафовала «Партизан» за оскорбительные скандирования болельщиков
вчера, 15:21
Евролига оштрафовала Кендрика Нанна на 5 000 евро за критику судейства
вчера, 14:23
Джа Морэнт: «Это мой единственный данк за сезон»
вчера, 13:54Видео