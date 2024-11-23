Обозреватель Тим Макмэн: «Буду чрезвычайно удивлен, если Кайри не задержится в «Далласе» на несколько сезонов»
Кайри Ирвинг с высокой вероятностью останется в «Далласе».
Разыгрывающий может стать свободным агентом в 2025 году, если откажется от опции игрока на 42 миллиона долларов на сезон-25/26. Независимо от решения по опции журналист считает весьма вероятным, что 32-летний Ирвинг останется в «Мэверикс» в долгосрочной перспективе.
«Я бы сказал, что я буду чрезвычайно удивлен, если Кайри Ирвинг не задержится в «Далласе» на несколько сезонов.
«Мэверикс» уже продемонстрировали, что готовы платить.
Кайри все устраивает в Далласе. Клуб полностью доволен им. Он лидер раздевалки. Все это бесспорно», – пишет журналист ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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