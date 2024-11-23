Андреа Тринкьери о Д’Анджеле Расселле в сборной Литвы: «Это политическое решение, не хочу участвовать в этом обсуждении»
Д’Анджело Расселл рассматривает возможность выступления за Литву.
Главный тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери отреагировал на новости на пресс-конференции: «Рад за него, рад, наверное, за сборную, если они на это пойдут. Но это политическое решение, не хочу участвовать в этом обсуждении.
Две страны – Литва и Сербия – не хотят участвовать в практике приглашения зарубежных игроков для построения команды, давать паспорт баскетболисту на нужной позиции. У меня нет своей позиции по этому поводу. Суть в конечной цели. У этих стран большая баскетбольная гордость. Они считают баскетбол своим основным видом спорта и хотят добиваться успеха со своими игроками.
Но школа игроков уже не такая, как в прошлом. Ни в Сербии, ни в Литве. Так что есть преимущества в обоих путях», – заключил Тринкьери.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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