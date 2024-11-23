  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андреа Тринкьери о Д’Анджеле Расселле в сборной Литвы: «Это политическое решение, не хочу участвовать в этом обсуждении»
0

Андреа Тринкьери о Д’Анджеле Расселле в сборной Литвы: «Это политическое решение, не хочу участвовать в этом обсуждении»

Д’Анджело Расселл рассматривает возможность выступления за Литву.

Главный тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери отреагировал на новости на пресс-конференции: «Рад за него, рад, наверное, за сборную, если они на это пойдут. Но это политическое решение, не хочу участвовать в этом обсуждении.

Две страны – Литва и Сербия – не хотят участвовать в практике приглашения зарубежных игроков для построения команды, давать паспорт баскетболисту на нужной позиции. У меня нет своей позиции по этому поводу. Суть в конечной цели. У этих стран большая баскетбольная гордость. Они считают баскетбол своим основным видом спорта и хотят добиваться успеха со своими игроками.

Но школа игроков уже не такая, как в прошлом. Ни в Сербии, ни в Литве. Так что есть преимущества в обоих путях», – заключил Тринкьери.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoАндреа Тринкьери
logoД’Анджело Расселл
logoсборная Сербии
logoсборная Литвы
logoНБА
logoЖальгирис
logoЛейкерс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лонни Уокер дебютирует за «Жальгирис» в матче с «Баварией» в четверг
36 ноября, 11:35
Андреа Тринкьери о судействе в матче с «Црвеной Звездой»: «Уровень конкуренции в Евролиге очень высок, в каждом матче кто-то остается недовольным»
31 октября, 16:01
Евролига оштрафовала Андреа Тринкьери на 5 000 евро за критику судей
22 октября, 17:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Денвер» встретится с «Далласом», «Клипперс» сыграют с «Сакраменто» и другие матчи
1755 минут назад
Андреас Обст установил рекорд Евролиги, реализовав 11 трехочковых бросков в матче с «Барселоной»
2сегодня, 21:45Фото
Евролига. 24 очка Лонни Уокера принесли «Жальгирису» победу над «Панатинаикосом», 11 трехочковых Обста помогли «Баварии» обыграть «Барселону»
7сегодня, 21:30
Евробаскет-2025. Квалификация. Испания одолела Словакию во втором овертайме, 43 очка Крэмера не спасли Германию в матче со Швецией и другие результаты
4сегодня, 21:29
Зайон Уильямсон: «Наберем полный ход к январю»
3сегодня, 20:58
Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил могут сыграть с «Лейкерс» 26 ноября
1сегодня, 20:40
Чендлер Парсонс: «Франц Вагнер прямым ходом направляется на свой первый Матч всех звезд»
1сегодня, 20:15
Брайан Уиндхорст: «Контракт Франца Вагнера поломал планы клубов в межсезонье»
сегодня, 19:47
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России обыграла команду Туниса в овертайме
32сегодня, 19:30
ФБР передало НБА информацию о международных группах воров из Южной Америки, нацелившихся на дома спортсменов
1сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
24 очка Лонни Уокера помогли «Жальгирису» прервать серию поражений в Евролиге, обыграв «Панатинаикос»
1сегодня, 21:30Видео
Чендлер Парсонс об эпизоде с Руди Гобером и 3-секундной зоной: «Это несерьезно, недопустимо на любом уровне»
2сегодня, 20:30
Менеджер НБА о Джареде Маккейне: «Он умен, изобретателен и имеет навыки уровня НБА»
сегодня, 19:24
Защитники «Оклахомы» больше других проводят время рядом с кольцом
1сегодня, 17:44Фото
Д’Анджело Расселл проявляет интерес к выступлению за сборную Литвы
20сегодня, 16:35
«ФИБА и Евролига должны найти решение». Яннулис Ларендзакис пропустил матч сборной Греции из-за игры «Олимпиакоса»
сегодня, 14:15
Неманя Недович о поражении от «Партизана»: «Нервозность и паника со старта. Впервые были такими пассивными и безучастными»
сегодня, 13:59
Сборная Греции не смогла вылететь из Лондона, аэропорт эвакуирован из-за подозрительного предмета в багаже
сегодня, 13:45
«Пистоя» подписала Мориса Кемпа
сегодня, 13:20Фото
Илона Корстин о 9-м Матче звезд Лиги ВТБ: «У нас уже есть интересная концепция»
1сегодня, 12:29