Д’Анджело Расселл о выступлении за сборную Литвы: «Давайте сделаем это»
Д’Анджело Расселл подтвердил готовность выступать за сборную Литвы.
Разыгрывающий «Лейкерс» отреагировал на посвященный такой возможности пост в соцсетях: «Давайте сделаем это».
По сообщению журналиста Рокаса Пакенаса, американский баскетболист выразил заинтересованность в выступлении за команду. Об этом рассказали родители форварда «Чикаго» Матаса Бузелиса в разговоре с президентом Гитанасом Науседой.
28-летний Расселл связан со страной через корни своей подруги Лауры Иванюкас. У пары этим летом родился второй ребенок.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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