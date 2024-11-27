Кендрик Перкинс: «О Джи Ануноби – современный Скотти Пиппен»

Кендрик Перкинс сравнил О Джи Ануноби с легендарным Скотти Пиппеном.

«Он смог бы играть в 90-х. Он смог бы играть начале 2000-х. Судя по тому, что он привносит, какую пользу он приносит, я думаю, что он современный Скотти Пиппен .

Он умеет бросать трехочковые, он один из лучших слэшеров в лиге, он защищается на высоком уровне. О Джи Ануноби , по моему мнению, лучший и самый стабильный игрок на обоих концах площадки в «Нью-Йорке », – заявил эксперт ESPN.