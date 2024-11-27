Кендрик Перкинс: «О Джи Ануноби – современный Скотти Пиппен»
Кендрик Перкинс сравнил О Джи Ануноби с легендарным Скотти Пиппеном.
«Он смог бы играть в 90-х. Он смог бы играть начале 2000-х. Судя по тому, что он привносит, какую пользу он приносит, я думаю, что он современный Скотти Пиппен.
Он умеет бросать трехочковые, он один из лучших слэшеров в лиге, он защищается на высоком уровне. О Джи Ануноби, по моему мнению, лучший и самый стабильный игрок на обоих концах площадки в «Нью-Йорке», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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