О Джи Ануноби набрал рекордные в карьере 40 очков. «Нью-Йорк» привез «Денверу» «+27» на выезде

«Нью-Йорк» прихлопнул «Денвер» в Колорадо – 145:118.

В составе «Никс» форвард О Джи Ануноби набрал рекордные в карьере 40 очков, реализовав 16 из 23 с игры (5 из 7 из-за дуги) за 38 минут.

В его активе также 5 подборов и 4 передачи.