О Джи Ануноби набрал рекордные в карьере 40 очков. «Нью-Йорк» привез «Денверу» «+27» на выезде
«Нью-Йорк» прихлопнул «Денвер» в Колорадо – 145:118.
В составе «Никс» форвард О Джи Ануноби набрал рекордные в карьере 40 очков, реализовав 16 из 23 с игры (5 из 7 из-за дуги) за 38 минут.
В его активе также 5 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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