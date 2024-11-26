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О Джи Ануноби набрал рекордные в карьере 40 очков. «Нью-Йорк» привез «Денверу» «+27» на выезде

«Нью-Йорк» прихлопнул «Денвер» в Колорадо – 145:118.

В составе «Никс» форвард О Джи Ануноби набрал рекордные в карьере 40 очков, реализовав 16 из 23 с игры (5 из 7 из-за дуги) за 38 минут.

В его активе также 5 подборов и 4 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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