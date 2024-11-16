О Джи Ануноби и Дориан Финни-Смит едва не подрались и получили обоюдный технический фол
В матче между «Нью-Йорком» и «Бруклином» едва не случилась драка.
О Джи Ануноби («Никс») бросился на Дориана Финни-Смита («Нетс»), который грубо толкнул его при постановке заслона и повалил на паркет. Эпизод произошел за 9 минут до конца четвертой четверти встречи.
В результате оба игрока получили технический фол.
Матч закончился победой «Нью-Йорка» со счетом 124:122.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Chaz NBA
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