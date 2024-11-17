Дайсон Дэниэлс с большим отрывом лидирует по количеству касаний мяча при игре в защите

Дайсон Дэниэлс – лидер по количеству касаний мяча при игре в защите.

NBACentral опубликовал лидеров текущего сезона по количеству касаний мяча при игре в защите, меняющих траекторию движения мяча. Первое место с большим отрывом занимает защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс .

Лидеры по количеству касаний мяча при игре в защите:

1. Дайсон Дэниелс — 83

2. Де’Аарон Фокс — 52

3. Джейлен Уильямс — 47

4. О Джи Ануноби – 46

5. Никола Йокич – 45

6-8. Алекс Карузо — 43

6-8. Кэйсон Уоллес — 43

6-8. Виктор Вембаньяма — 43

9. Джейк Ларэвиа — 42

10-11. Фред Ванвлит — 41

10-11. Джейлен Саггс — 41

12-13. Лугенц Дорт – 40

12-13. Лука Дончич – 40

14-15. Кевин Хертер — 39

14-15. Скут Хендерсон — 39

16. Бэм Адебайо – 38