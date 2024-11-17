Дайсон Дэниэлс с большим отрывом лидирует по количеству касаний мяча при игре в защите
Дайсон Дэниэлс – лидер по количеству касаний мяча при игре в защите.
NBACentral опубликовал лидеров текущего сезона по количеству касаний мяча при игре в защите, меняющих траекторию движения мяча. Первое место с большим отрывом занимает защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс.
Лидеры по количеству касаний мяча при игре в защите:
1. Дайсон Дэниелс — 83
2. Де’Аарон Фокс — 52
3. Джейлен Уильямс — 47
4. О Джи Ануноби – 46
5. Никола Йокич – 45
6-8. Алекс Карузо — 43
6-8. Кэйсон Уоллес — 43
6-8. Виктор Вембаньяма — 43
9. Джейк Ларэвиа — 42
10-11. Фред Ванвлит — 41
10-11. Джейлен Саггс — 41
12-13. Лугенц Дорт – 40
12-13. Лука Дончич – 40
14-15. Кевин Хертер — 39
14-15. Скут Хендерсон — 39
16. Бэм Адебайо – 38
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
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