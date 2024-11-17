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Дайсон Дэниэлс с большим отрывом лидирует по количеству касаний мяча при игре в защите

Дайсон Дэниэлс – лидер по количеству касаний мяча при игре в защите.

NBACentral опубликовал лидеров текущего сезона по количеству касаний мяча при игре в защите, меняющих траекторию движения мяча. Первое место с большим отрывом занимает защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс.

Лидеры по количеству касаний мяча при игре в защите:

1. Дайсон Дэниелс — 83

2. Де’Аарон Фокс — 52

3. Джейлен Уильямс — 47

4. О Джи Ануноби – 46

5. Никола Йокич – 45

6-8. Алекс Карузо — 43

6-8. Кэйсон Уоллес — 43

6-8. Виктор Вембаньяма — 43

9. Джейк Ларэвиа — 42

10-11. Фред Ванвлит — 41

10-11. Джейлен Саггс — 41

12-13. Лугенц Дорт – 40

12-13. Лука Дончич – 40

14-15. Кевин Хертер — 39

14-15. Скут Хендерсон — 39

16. Бэм Адебайо – 38

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
logoАтланта
logoНБА
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoФред Ванвлит
logoАлекс Карузо
logoДе'Аарон Фокс
logoБэм Адебайо
logoО Джи Ануноби
logoКевин Хертер
logoЛугенц Дорт
logoВиктор Вембаньяма
logoДжейлен Саггс
logoДайсон Дэниэлс
logoДжейк Ларэвиа
logoДжейлен Уильямс
logoСкут Хендерсон
logoКэйсон Уоллес
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