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Стивен Эй Смит: «Никто не усложнил баскетбольную карьеру Бронни Джеймса больше, чем Леброн. Это факт»

Стивен Эй Смит раскритиковал Леброна Джеймса.

Ведущий ESPN считает, что решение звездного форварда временно покинуть соцсети связано с обсуждением Бронни Джеймса. Отец новичка «Лейкерс» предварил свой уход цитатой, обвиняющей прессу в негативном освещении баскетбола.

«Бронни Джеймс не на своем месте в НБА. Пока. Некоторые говорят, что этого и не будет. Я не верю. Думаю, что у парня есть шанс, но он пока не готов. Не нужно оценивать его средние очки. Он все еще пацан. Все это придет, он поработает над своей игрой и, надеюсь, заслужит свое место.

Все проблемы происходят от Леброна. Это он заявил, что стремится поиграть с сыном в НБА. Он подмазал лигу и добился того, чтобы это произошло. Но главное, что он публично заявлял, что его сын лучше некоторых игроков НБА. Люди такое не забывают.

Никто не усложнил баскетбольную карьеру Бронни Джеймса больше, чем Леброн. Это факт. С этим не поспоришь», – заключил Смит.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Стивена Эй Смита
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