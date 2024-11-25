«Это плохо выглядит для «Лейкерс» и Леброна». Чарльзу Баркли не нравится ситуация Бронни Джеймса
Ранее Баркли настаивал на том, что «Лейкерс» нужно как можно скорее отправить новичка в лигу развития и дать ему возможность расти.
«Парень не готов играть в НБА. Он должен выступать в G-лиге, где он будет получать игровую практику. Эта ситуация, когда он участвует только в домашних матчах, очень глупа и несправедлива по отношению к нему. И к команде.
Представляете, каково тренеру фарм-клуба? Вы приезжаете из выездного турне, а тут игрок, которого ты не видел пару недель. И ты знаешь, что тебе нужно его заигрывать. Не думаю, что это очень помогает Бронни.
Они плохо справились с этой ситуацией. Это плохо выглядит для «Лейкерс». Мне нравится все, что делает Леброн. Но это выглядит плохо и для него тоже, на мой взгляд», – заключил ведущий на подкасте.
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