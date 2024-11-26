Джеймс Уорти не включил Леброна и Шака в пятерку величайших игроков «Лейкерс»

Джеймс Уорти стал гостем подкаста Байрона Скотта.

Трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс » назвал пятерку величайших игроков в истории клуба, в которую не вошли Леброн Джеймс и Шакил О ’Нил.

В пятерку Уорти вошли Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Кобе Брайант , Джерри Уэст и Элджин Бэйлор.