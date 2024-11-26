Джеймс Уорти не включил Леброна и Шака в пятерку величайших игроков «Лейкерс»
Джеймс Уорти стал гостем подкаста Байрона Скотта.
Трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» назвал пятерку величайших игроков в истории клуба, в которую не вошли Леброн Джеймс и Шакил О’Нил.
В пятерку Уорти вошли Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Кобе Брайант, Джерри Уэст и Элджин Бэйлор.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Byron Scott’s Fast Break
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