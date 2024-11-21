Восстановление Джарреда Вандербилта проходит медленнее ожиданий «Лейкерс», следующее обследование – через 2 недели

Возвращение Джарреда Вандербилта откладывается.

Форвард «Лейкерс» перенес несколько процедур на стопах в межсезонье. По сообщению инсайдера Дэйва Макменамина, процесс востановления проходит медленнее, чем ожидали в клубе, но без осложнений.

Джей Джей Редик рассчитывал на форварда в построении командной защиты. Вандербилт набирал 5,2 очка, 4,8 подбора и 1,2 передачи за 20 минут в среднем в прошлом сезоне.

Следующее обследование игрока пройдет через 2 недели.