Восстановление Джарреда Вандербилта проходит медленнее ожиданий «Лейкерс», следующее обследование – через 2 недели
Возвращение Джарреда Вандербилта откладывается.
Форвард «Лейкерс» перенес несколько процедур на стопах в межсезонье. По сообщению инсайдера Дэйва Макменамина, процесс востановления проходит медленнее, чем ожидали в клубе, но без осложнений.
Джей Джей Редик рассчитывал на форварда в построении командной защиты. Вандербилт набирал 5,2 очка, 4,8 подбора и 1,2 передачи за 20 минут в среднем в прошлом сезоне.
Следующее обследование игрока пройдет через 2 недели.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйва Макменамина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости