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Бронни Джеймс вряд ли поможет «Лейкерс» в матче с «Ютой» из-за ушиба пятки

Бронни Джеймс включен в список травмированных «Лейкерс».

У защитника диагностирован ушиб левой пятки, его участие в матче против «Юты» во вторник считается маловероятным.

55-й номер драфта-2024 отыграл в общей сложности 16 минут и набрал 4 очка в 5 матчах текущего сезона НБА. Он также выступает за фарм-команду калифорнийского клуба.

Бронни набрал 4 очка при 2 из 10 с игры, выйдя в стартовом составе и отыграв 25 минут за «Саут Бэй Лейкерс» в проигранном матче Лиги развития против «Стоктона» в воскресенье.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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