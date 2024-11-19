Бронни Джеймс вряд ли поможет «Лейкерс» в матче с «Ютой» из-за ушиба пятки
Бронни Джеймс включен в список травмированных «Лейкерс».
У защитника диагностирован ушиб левой пятки, его участие в матче против «Юты» во вторник считается маловероятным.
55-й номер драфта-2024 отыграл в общей сложности 16 минут и набрал 4 очка в 5 матчах текущего сезона НБА. Он также выступает за фарм-команду калифорнийского клуба.
Бронни набрал 4 очка при 2 из 10 с игры, выйдя в стартовом составе и отыграв 25 минут за «Саут Бэй Лейкерс» в проигранном матче Лиги развития против «Стоктона» в воскресенье.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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