Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил вернутся в состав «Финикса» в матче Кубка НБА против «Лейкерс»
Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил завершили реабилитацию.
Звездные игроки «Финикса» планируют вернуться в строй во вторник в матче Кубка НБА против «Лейкерс».
Клуб шел с результатом 8-1 с Кевином Дюрэнтом в составе и закончил серию игр без участия форварда с показателем 1-6.
«Лейкерс» лидируют в группе B Западной конференции Кубка (2-0). У «Финикса» одна победа и одно поражение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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