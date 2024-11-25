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Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил вернутся в состав «Финикса» в матче Кубка НБА против «Лейкерс»

Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил завершили реабилитацию.

Звездные игроки «Финикса» планируют вернуться в строй во вторник в матче Кубка НБА против «Лейкерс».

Клуб шел с результатом 8-1 с Кевином Дюрэнтом в составе и закончил серию игр без участия форварда с показателем 1-6.

«Лейкерс» лидируют в группе B Западной конференции Кубка (2-0). У «Финикса» одна победа и одно поражение.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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