НБА оштрафовала «Атланту» на 100 000 долларов.

«Хоукс» оштрафованы за нарушение правил участия игроков в матчах в связи с пропуском Трэем Янгом матча Кубка НБА против «Селтикс», который состоялся 12 ноября.

Расследование, включавшее проверку независимым врачом, пришло к выводу, что «Атланта» не допустила Янга к матчу, в котором тот мог принять участие.