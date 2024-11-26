0

«Атланта» оштрафована на 100 000 долларов за неучастие Трэя Янга в матче против «Бостона»

НБА оштрафовала «Атланту» на 100 000 долларов.

«Хоукс» оштрафованы за нарушение правил участия игроков в матчах в связи с пропуском Трэем Янгом матча Кубка НБА против «Селтикс», который состоялся 12 ноября.

Расследование, включавшее проверку независимым врачом, пришло к выводу, что «Атланта» не допустила Янга к матчу, в котором тот мог принять участие.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoАтланта
logoНБА
штрафы
logoБостон
logoТрэй Янг
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Болельщики в Атланте скандировали «Земля круглая» в адрес Кайри Ирвинга
8сегодня, 09:23
НБА. «Бостон» разгромил «Клипперс» с разницей «+32», 40 очков от Ануноби помогли «Нью-Йорку» сокрушить «Денвер» и другие результаты
195сегодня, 06:28
Кайри Ирвинг набрал 32+7+6 в победной игре с «Атлантой». «Даллас» взял пять из последних шести матчей
12сегодня, 05:59Видео
Никола Йокич – MVP, Кенни Эткинсон – лучший тренер. Инсайдеры ESPN выбрали ранних фаворитов на награды
4вчера, 18:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лонзо Болл планирует вернуться в строй в среду в матче против «Орландо»
17 минут назад
Лу Уильямс: «Немногие команды могут обыграть «Селтикс», когда они бросают с таким процентом»
24 минуты назад
«Я переживал развод. Ты спас меня». Шакил О′Нил поблагодарил Алонзо Моурнинга за финал 2006 года
444 минуты назад
Пол Джордж: «Если внимательно посмотреть матч, можно увидеть от 5 до 10 пробежек»
5сегодня, 18:58
Вассилис Спанулис стал главным тренером «Монако»
1сегодня, 18:20
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят матч против «Хьюстона»
5сегодня, 18:07
Алонзо Моурнинг: «Шак наносил детское масло по всему телу, чтобы тренер по силовой подготовке не мог ущипнуть его за жир»
4сегодня, 17:37
Майк Браун оштрафован на 35 000 долларов
2сегодня, 17:28Видео
«У Тима есть перстни». Байрон Скотт считает, что Тим Данкан превзошел Карла Мэлоуна
31сегодня, 17:04
Александар Везенков о мнении, что в НБА нет защиты: «Это миф»
4сегодня, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Пол Джордж надеется вернуться на следующей неделе
1сегодня, 18:46
Ламело Болл – лидер по количеству очков, набранных в 4-й четверти
сегодня, 17:44
Мозес Райт попал в больницу с симптомами респираторной инфекции
сегодня, 17:14
«Хочу играть». Ям Мадар недоволен игровым временем и может покинуть «Баварию»
сегодня, 16:22
Сергей Моня о сборной России: «Самое главное, что в нашей стране есть такая команда»
1сегодня, 15:59
Евролига оштрафовала «Партизан» за оскорбительные скандирования болельщиков
сегодня, 15:21
Евролига оштрафовала Кендрика Нанна на 5 000 евро за критику судейства
сегодня, 14:23
Джа Морэнт: «Это мой единственный данк за сезон»
сегодня, 13:54Видео
«Чикаго» все еще пытается обменять Зака ​​Лавина и Николу Вучевича
3сегодня, 13:36
Александр Петенев: «Калеб Агада всегда занимается до и после тренировок. Молодые видят это и стараются делать так же»
сегодня, 12:32