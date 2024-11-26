«Атланта» оштрафована на 100 000 долларов за неучастие Трэя Янга в матче против «Бостона»
НБА оштрафовала «Атланту» на 100 000 долларов.
«Хоукс» оштрафованы за нарушение правил участия игроков в матчах в связи с пропуском Трэем Янгом матча Кубка НБА против «Селтикс», который состоялся 12 ноября.
Расследование, включавшее проверку независимым врачом, пришло к выводу, что «Атланта» не допустила Янга к матчу, в котором тот мог принять участие.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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