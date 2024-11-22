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«Баскетбол, стиль, желание побеждать и быть великим». Трэй Янг подписал контракт с Jordan Brand

Трэй Янг будет сотрудничать с Jordan Brand.

Adidas решил не продолжать линейку кроссовок разыгрывающего «Атланты». После окончания контракта Янг присоединился к Jordan Brand.

«Это брэнд олицетворяет собой баскетбол, стиль, желание побеждать и быть великим. Очень воодушевлен возможностью присоединиться к этой семье и приступить к работе.

Ребенком всегда мечтаешь надеть свою первую пару кроссовок от Jordan. В них ты чувствуешь себя непобедимым, готовым справиться со всем миром.

Для меня главное – задавать планку для следующих поколений. Благодарен, что Майкл Джордан сделал это для меня. Хочу оставить наследие для молодых ребят, включая моего брата, которые придут вслед за мной», – рассказал баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Boardroom
logoТрэй Янг
logoАтланта
кроссовки
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