«Баскетбол, стиль, желание побеждать и быть великим». Трэй Янг подписал контракт с Jordan Brand
Трэй Янг будет сотрудничать с Jordan Brand.
Adidas решил не продолжать линейку кроссовок разыгрывающего «Атланты». После окончания контракта Янг присоединился к Jordan Brand.
«Это брэнд олицетворяет собой баскетбол, стиль, желание побеждать и быть великим. Очень воодушевлен возможностью присоединиться к этой семье и приступить к работе.
Ребенком всегда мечтаешь надеть свою первую пару кроссовок от Jordan. В них ты чувствуешь себя непобедимым, готовым справиться со всем миром.
Для меня главное – задавать планку для следующих поколений. Благодарен, что Майкл Джордан сделал это для меня. Хочу оставить наследие для молодых ребят, включая моего брата, которые придут вслед за мной», – рассказал баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Boardroom
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