Трэй Янг реализовал 1 из 7 с игры, но отдал рекордные для себя в сезоне 19 передач в матче с «Кингз»

«Атланта» одолела «Сакраменто» в выездном матче – 109:108.

В составе «Хоукс» Трэй Янг отдал рекордные для себя в сезоне 19 результативных передач.

Карьерный рекорд Янга – 20 передач.

Разыгрывающий реализовал лишь 1 из 7 с игры, набрав 7 очков, 3 подбора и 2 перехвата при 5 потерях.