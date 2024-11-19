Трэй Янг реализовал 1 из 7 с игры, но отдал рекордные для себя в сезоне 19 передач в матче с «Кингз»
«Атланта» одолела «Сакраменто» в выездном матче – 109:108.
В составе «Хоукс» Трэй Янг отдал рекордные для себя в сезоне 19 результативных передач.
Карьерный рекорд Янга – 20 передач.
Разыгрывающий реализовал лишь 1 из 7 с игры, набрав 7 очков, 3 подбора и 2 перехвата при 5 потерях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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