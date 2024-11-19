Майк Браун: «Трэй Янг вскидывает голову и дергается, красиво рисуя фолы. Возможно, поэтому он лидирует в лиге по количеству штрафных?»

Майк Браун считает, что судьи допустили ошибки в конце матча с «Хоукс».

Главный тренер «Сакраменто» также выразил мнение, что лидер соперника Трэй Янг использует актерское мастерство, чтобы получить право на штрафные.

«Кажется, у Дэниэлса был заступ. Во время матча я этого не видел, но наши парни, отвечающие за видео, показали мне. Все выглядит так, будто он заступил. Ну что, будет отчет НБА о судействе, они напишут «Упс, нам очень жаль, вы проиграли». Показалось, что он был на линии.

Есть у нас такой Трэй Янг. Возможно, все дело в том, что он пытается преподнести все эти моменты специально для судей? Он вскидывает голову, дергается, красиво рисует момент, убеждая судей, что был контакт. Возможно, поэтому он лидирует в лиге по количеству штрафных?Возможно, Фоксу надо над этим поработать. Я не знаю», – сказал Браун.