Пэт Райли: «Майами» мог выиграть 5-6 чемпионатов, если бы Леброн Джеймс остался»
Пэт Райли считает, что «Хит» мог выиграть 6 чемпионатов, если бы Леброн остался.
«Уход Леброна Джеймса не расстроил меня, но было обидно, что мы не смогли сохранить команду вместе, потому что мы могли выиграть 5-6 чемпионских титулов.
Я действительно так считаю. Если бы мы сохранили всех их вместе и избежали травм, то выиграли бы 5-6 титулов. Но такова специфика этой лиги, ничего не поделаешь», – сказал президент «Майами» в подкасте The OGs.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
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