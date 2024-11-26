Пэт Райли: «Майами» мог выиграть 5-6 чемпионатов, если бы Леброн Джеймс остался»

Пэт Райли считает, что «Хит» мог выиграть 6 чемпионатов, если бы Леброн остался.

«Уход Леброна Джеймса не расстроил меня, но было обидно, что мы не смогли сохранить команду вместе, потому что мы могли выиграть 5-6 чемпионских титулов.

Я действительно так считаю. Если бы мы сохранили всех их вместе и избежали травм, то выиграли бы 5-6 титулов. Но такова специфика этой лиги, ничего не поделаешь», – сказал президент «Майами » в подкасте The OGs.