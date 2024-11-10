Джимми Батлер пропустит встречу с «Миннесотой» из-за травмы голеностопа

Джимми Батлер получил травму в матче с «Денвером».

Защитник досрочно покинул площадку из-за травмы голеностопа.

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, Батлер пропустит матч с «Миннесотой».

Защитник подвергся критике со стороны Пэта Райли за частые пропуски матчей в прошлом сезоне и не получил продление контракта. Батлер намерен выйти на рынок свободных агентов после этого розыгрыша чемпионата.