Пэт Райли о Джеке Николсоне: «Он любил подкалывать судей, тренеров и игроков»

Пэт Райли объяснил, почему Джек Николсон считается главным болельщиком «Лейкерс».

«Джек был настоящим болельщиком.

Он не был суперфанатом, который сидит в первом ряду ради показухи. Он был погружен в игру. Он любил подкалывать судей, любил подкалывать тренеров и игроков других команд. Он был настоящим баскетбольным болельщиком.

Я думаю, что изначально места Джека были ближе к скамейке запасных «Лейкерс». Я спросил Джерри Басса: «Можем ли мы посадить Джека рядом со скамейкой гостевой команды, чтобы он мог изводить их тренеров и игроков?» – рассказал бывший главный тренер «Лейкерс », ныне президент «Майами».