Пэт Райли о Джеке Николсоне: «Он любил подкалывать судей, тренеров и игроков»
Пэт Райли объяснил, почему Джек Николсон считается главным болельщиком «Лейкерс».
«Джек был настоящим болельщиком.
Он не был суперфанатом, который сидит в первом ряду ради показухи. Он был погружен в игру. Он любил подкалывать судей, любил подкалывать тренеров и игроков других команд. Он был настоящим баскетбольным болельщиком.
Я думаю, что изначально места Джека были ближе к скамейке запасных «Лейкерс». Я спросил Джерри Басса: «Можем ли мы посадить Джека рядом со скамейкой гостевой команды, чтобы он мог изводить их тренеров и игроков?» – рассказал бывший главный тренер «Лейкерс», ныне президент «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Legends Of Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости