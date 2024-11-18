«Лейкерс» установят статую в честь Пэта Райли
«Лейкерс» собираются отдать дань уважения Пэту Райли.
Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита станет восьмым в истории организации, чей образ будет увековечен в статуе рядом с ареной клуба.
«Пэт – культовая персона для «Лейкерс». Его профессионализм, приверженность своему ремеслу, подготовка к играм определили путь развития профессии тренера в современной лиге. Мой отец распознал его одержимость и способность приводить талантливых игроков к статусу чемпионов. Стиль баскетбола Пэта и «Лейкерс» из 80-х до сих пор является образцом для нашей организации сегодня сочетанием яркости и победного потенциала», – заявила Джини Басс.
Райли 4 раза приводил клуб к титулу в качестве главного тренера, а также был частью чемпионских команд в качестве баскетболиста и ассистента.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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