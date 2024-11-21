«Я просто парень из Скенектади, штат Нью-Йорк». Пэт Райли эмоционально отреагировал на то, что «Лейкерс» установят статую в его честь
Пэт Райли отреагировал на то, что «Лейкерс» установят статую в его честь.
«Я не могу поверить, что все вы, Джеймс, Курт, Куп, Кап и все остальные. Я просто парень из Скенектади, штат Нью-Йорк, и вот у меня будет статуя с «Лейкерс». Боже мой. Да благословит вас всех Бог, спасибо», — сказал Райли.
Райли 4 раза приводил «Лейкерс» к титулу в качестве главного тренера, а также был частью чемпионских команд в качестве игрока и ассистента.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Лейкерс» в соцсети X
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