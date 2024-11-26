Лонзо Болл планирует вернуться в строй в среду в матче против «Орландо»
Лонзо Болл готов вернуться на площадку.
Разыгрывающий «Буллс» Лонзо Болл, выбывший из строя 28 октября из-за растяжения связок правого запястья, планирует вернуться в строй в среду в матче против «Мэджик» в Орландо.
Болл провел в нынешнем сезоне три матча, набирая в среднем 4,7 очка, 2,7 подбора и 3,7 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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