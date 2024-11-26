Лонзо Болл планирует вернуться в строй в среду в матче против «Орландо»

Лонзо Болл готов вернуться на площадку.

Разыгрывающий «Буллс» Лонзо Болл , выбывший из строя 28 октября из-за растяжения связок правого запястья, планирует вернуться в строй в среду в матче против «Мэджик» в Орландо .

Болл провел в нынешнем сезоне три матча, набирая в среднем 4,7 очка, 2,7 подбора и 3,7 передачи.