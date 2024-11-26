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Лонзо Болл планирует вернуться в строй в среду в матче против «Орландо»

Лонзо Болл готов вернуться на площадку.

Разыгрывающий «Буллс» Лонзо Болл, выбывший из строя 28 октября из-за растяжения связок правого запястья, планирует вернуться в строй в среду в матче против «Мэджик» в Орландо.

Болл провел в нынешнем сезоне три матча, набирая в среднем 4,7 очка, 2,7 подбора и 3,7 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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травмы
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