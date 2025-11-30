Сэм Висени: «Кавай просто уничтожал и «Мемфис», и «Даллас» последние два вечера. И что? Все равно проиграли»

Сэм Висени высказался по поводу печальной ситуации «Клипперс».

Аналитик The Athletic Сэм Висени отметил бедственное положение «Клипперс».

«Я даже не знаю, что сейчас делать «Клипперс». Их защита по сравнению с прошлым годом совершенно рассыпалась. Мне кажется, это самое серьезное падение в эффективности среди всех команд НБА в этом сезоне.

Кавай просто уничтожал и «Мемфис », и «Даллас » последние два вечера. В среднем набирал 34,5 очка с реализацией 56/55/100. Он играл в бэк-ту-бэке, и «Клипперс » делали это против двух команд, у которых сейчас довольно серьезные проблемы с атакой.

И что? Они все равно проиграли оба матча. Похоже на полный бардак», – написал Висени.

«Клипперс» в настоящее время занимают предпоследнюю строчку в Западной конференции с результатом 5-15. У команды серия из четырех поражений подряд.