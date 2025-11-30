Сэм Висени: «Кавай просто уничтожал и «Мемфис», и «Даллас» последние два вечера. И что? Все равно проиграли»
Аналитик The Athletic Сэм Висени отметил бедственное положение «Клипперс».
«Я даже не знаю, что сейчас делать «Клипперс». Их защита по сравнению с прошлым годом совершенно рассыпалась. Мне кажется, это самое серьезное падение в эффективности среди всех команд НБА в этом сезоне.
Кавай просто уничтожал и «Мемфис», и «Даллас» последние два вечера. В среднем набирал 34,5 очка с реализацией 56/55/100. Он играл в бэк-ту-бэке, и «Клипперс» делали это против двух команд, у которых сейчас довольно серьезные проблемы с атакой.
И что? Они все равно проиграли оба матча. Похоже на полный бардак», – написал Висени.
«Клипперс» в настоящее время занимают предпоследнюю строчку в Западной конференции с результатом 5-15. У команды серия из четырех поражений подряд.