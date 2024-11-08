Играй так, будто завтра не наступит. Здоровый Ламело Болл = карусель веселья и беззаботности

«Пиши быстрее про Ламело, – так говорил я себе последнюю неделю. – Потому что он не сегодня-завтра он получит травму».

И действительно – за Ламело есть репутация травматика, потому что его лодыжки не дают ему раскрыться, а также мешают зрителям в полной мере насладиться всеми гранями его таланта. Я уже писал, почему так происходит. Мое предположение тогда заключалось в том, что Ламело, как и его брат Лонзо, уже израсходовал ресурс организма. Они играют слишком давно, поэтому Лонзо получает новую травму, не успев толком вернуться после двухгодичного отсутствия.

Травмы – это всегда обидно. Но травмы этих двух парней особенно расстраивают, поскольку наблюдать за ними на площадке очень приятно.

Лонзо и Ламело очень разные. Лонзо – скромный парень, который старается делать своих партнеров лучше. Он старается не выпячивать себя и собирает классную статистическую линейку, но при этом никогда не производит впечатления того, кто гонится за цифрами. Он пашет в защите, готов заниматься черновой работой и отдавать предрезультативные передачи – лишь бы команде было хорошо. Надеюсь, он еще найдет в себе силы, чтобы стать актуальным.

Ламело действует в совершенно другой манере. Это баскетболист, за которым хочется следить каждую секунду, когда он находится на площадке. Это человек невероятной пластики, очень вычурных движений, очень нелогичных и порой даже раздражающих решений, которые, тем не менее, регулярно работают. И даже когда не работают, то впечатляют дерзостью свой задумки.

Но в случае Ламело на проблемы с лодыжками накладывается еще одна проблема.

Дело в том, что он не производит впечатления человека, который усердно работает над собой и своими минусами. Например, он совершенно не похож на завсегдатая тренажерного зала. И когда говорят о том, что Ламело нужно по примеру Стефа Карри «закачать» себе лодыжки, то слабо верится в то, что он это сделает. Поэтому всегда есть шанс, что одно неосторожное движение – и прощай Ламело до конца сезона.

Ходили слухи, что Ламело раньше отказывался носить суппорты на проблемных голеностопах. Перед сезоном-2024/25 его, вроде как, уговорили. И эта история для него очень характерна – он всегда ходит по грани между образом неудачливого гения и безответственного инфантила, который не очень подходит на роль лидера команды.

Эта двойственность выражается и во внешнем виде. Татуировка на всю спину, его любовь к грилзам, кислотные расцветки кроссовок (вычурные даже по меркам индустрии) – при взгляде на это какие-нибудь консервативно настроенные граждане могут задаться вопросом о том, действительно ли этот парень относится к делу так, как подобает звезде, зарабатывающей $35 миллионов за сезон.

Сторонники таланта Ламело Болла могут справедливо указать на ситуацию вокруг него. «Шарлотт» пыкается и мыкается в глубинах Восточной конференции, меняет тренеров и не может собрать состав хотя бы для уверенного попадания в плей-ин. Когда у тебя в старте выходит 39-летний Таж Гибсон – плохи твои дела.

С одной стороны, Ламело выдали контракт «на вырост» за его космический потенциал. С другой стороны, успешные выступления склеить воедино не получается, поскольку лидер все время отсутствует. Возможно, это оптимальная ситуация для Болла. Его команда ни на что толком не претендует, каждый микроуспех становится приятным сюрпризом. В такой обстановке Ламело может трюкачить на полную катушку. Помирать – так с музыкой!

И по части трюкачества Ламело не знает себе равных. Мне кажется, по части дриблинга его можно ставить на одну ступень с другими кудесниками и выдумщиками типа Кайри Ирвинга. Эти парни могут похвастаться не ведением мяча, а владением мяча. Потому что оранжевый снаряд находится под их контролем, в то время как сам игрок узорчато растекается по площадке в неподдающихся объяснению направлениях.

Во время сдвоенного спарринга «Бостона» с «Хорнетс» на прошлой неделе четко была видна разница. Дриблинг ведь используется в баскетболе для чего-то, у него есть конкретная прикладная функция. У «Селтикс» оно именно так – эффективно и прагматично. А для Ламело это как будто форма самовыражения. Это то, благодаря чему он пытается выделиться, как подросток с крашенными волосами. И это никогда не надоедает — я при просмотре игр «Хорнетс» в моменты прозрения у Ламело просто сижу как ребенок в цирке и хлопаю в ладоши с улыбкой до ушей.

Несмотря на сомнительную репутацию их отца, у Лонзо и Ламело совсем нет проблем с тем, чтобы делиться мячом. Я не могу представить себе, чтобы Ламело называли единоличником, хотя он периодически подолгу возится с мячом. История взросления у Ламело своеобразная, но пренебрежения к коллективу в нем не видно.

Хотя я могу понять, если кого-то вымораживают некоторые его решения. Здесь тоже сквозит смесь инфантильности и сумасбродства, потому что Ламело нередко играет так, как он считает нужным. И плевать ему на то, если кто-то назовет это чудачеством.

В позиционном нападении он иногда бросает издали просто потому, что ему как будто бы надоело стоять — руки чешутся навести суеты. По той же причине он не видит смысла тормозить атаку, если бросок можно выполнить уже на пятой секунде. Логика? Что-то вроде «более открытым он уже не станет, так что почему нет?»

Выглядит это порой так, будто Ламело ощупывает границы дозволенного. В случае с бросками издали Ламело живет как одаренный и избалованный ребенок – ему позволяется все, но подзатыльник ему никто не даст, потому что он оказывается прав. Даже когда бросает трехочковый с одной ноги.

То же самое касается техники броска – парень забивает почти 40%, швыряя мяч как будто бы наобум.

Хотя кое-какая логика в его механике прослеживается. Бросок единым толчковым движением без выноса мяча выше лба позволяет ему атаковать с любой дистанции аналогично тому, как это делают другие апологеты подобной техники броска Стеф Карри, Трей Янг и Дэмиан Лиллард.

Каждый решает для себя сам, чего в Ламело больше – беззаботности или безответственности. Можно ли строить команду вокруг такой детскости и непосредственности?

Хм… А что, если взять пример с самого Ламело Болла? Не думать о том, что он вот-вот может повредить лодыжку. Не переживать насчет того, нравится ли ему играть за клуб без амбиций. Не думать об оправданности его контракта. Не думать о безалаберности бросков или потерях.

Потому что если не думать, а дать себе возможность прочувствовать, то окажется, что игра Ламело Болла – это лучшее развлекалово в сегодняшней НБА и фонтан искреннего кайфа от игры.

Знаете, может, как бывает – смотришь фильм и все время елозишь извилинами насчет логики сюжета, актерской игры и всего такого прочего. А иногда киношка стыкуется с настроением и уволакивает в свой мир, даже если объективно какие-то элементы в ней проседают.

И тогда ты забываешь про любые подводные камни и просто… наслаждаешься.

Фото: East News /AP Photo/Nell Redmond, AP Photo/Matt Kelley; Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Jacob Kupferman