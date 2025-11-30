1

Лука Дончич: «Я бы хотел заниматься серфингом, но не могу. Прописано в контракте»

Лука Дончич: Я бы хотел заниматься серфингом, но не могу. Прописано в контракте.

Легенда хип-хопа Снуп Догг посетил тренировочную базу «Лейкерс», чтобы взять интервью у звездного защитника Луки Дончича. Догг начал беседу с вопроса о том, как словенцу Лос-Анджелес. Дончич ответил, что люди здесь хорошо к нему относятся, а также что ему нравится местная погода и пляжи.

Когда Снуп Догг спросил, занимается ли Дончич серфингом, разыгрывающий ответил:

«Нет. Не могу. Это прописано в моем контракте. Я бы хотел, но не могу».

Суперзвезда «озерников» добавил, что больше знаком с вейкбордингом, чем с классическим серфингом.

В контрактах спортсменов часто есть пункты, запрещающие им заниматься видами деятельности с высоким риском травм, которые могут положить конец их карьере.

Лука Дончич подписал трехлетнее соглашение на 161,3 миллиона долларов в августе. Летом 2028 года он может воспользоваться опцией игрока на 57,7 миллиона долларов. 

