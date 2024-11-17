Лонзо Болл пропустит как минимум еще неделю из-за травмы запястья
Возвращение Лонзо Болла в строй будет отложено.
Ожидается, что разыгрывающий «Чикаго» пропустит как минимум еще одну неделю. Игрок восстанавливается после растяжения связок правого запястья.
Болл планировал вернуться в строй в эти выходные, но у него все еще были боли после тренировки. Главный тренер «Буллс» Билли Донован заявил, что Боллу, скорее всего, понадобится еще как минимум неделя реабилитации, прежде чем он вернется к игре.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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