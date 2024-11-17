Лонзо Болл пропустит как минимум еще неделю из-за травмы запястья

Возвращение Лонзо Болла в строй будет отложено.

Ожидается, что разыгрывающий «Чикаго » пропустит как минимум еще одну неделю. Игрок восстанавливается после растяжения связок правого запястья.

Болл планировал вернуться в строй в эти выходные, но у него все еще были боли после тренировки. Главный тренер «Буллс» Билли Донован заявил, что Боллу , скорее всего, понадобится еще как минимум неделя реабилитации, прежде чем он вернется к игре.