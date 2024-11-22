Лонзо Болл: «Чикаго» может быть намного лучше, чем думают. Мы можем взять более 40 побед и выйти в плей-офф»

Лонзо Болл верит, что «Чикаго» может выйти в плей-офф в этом сезоне.

«Чикаго» может быть намного лучше, чем думают. Мы можем взять более 40 побед и выйти в плей-офф. Нам прогнозируют 20 побед, но эта команда обладает отличными игроками и потенциалом.

Нам нужно решить проблемы с подбором и потерями. Мы стараемся играть быстро, где-то сделать экстра-пасс, теряем мяч. Трудно победить, когда совершаешь по 20 потерь за игру, но мы можем решить этот вопрос», – считает разыгрывающий «Буллс».

«Чикаго» стартовал с результатом 6-10.