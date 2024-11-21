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Игроки «Чикаго» Патрик Уильямс и Лонзо Болл пропустят еще как минимум неделю из-за травм

«Буллз» продолжат играть без Патрика Уильямса и Лонзо Болла.

Уильямс почувствовал дискомфорт в ступне, из-за операции на которой пропустил вторую часть прошлого сезона, в понедельник во время матча с «Бакс». Боль усилилась после встречи.

У игрока диагностировано воспаление, Уильямс пройдет дополнительное обследование. Форвард пропустил часть предсезонной подготовки из-за реабилитации и продолжавшихся болевых ощущений.

Баскетболист набирает 9,9 очка и 5 подборов в среднем на старте сезона.

Лонзо Болл продолжает восстанавливаться после травмы запястья. Нагрузки отложены на следующую неделю.

«Ему потребуется больше времени. Нужно будет поработать с бросками и ведением», – прокомментировал статус защитника главный тренер Билли Донован.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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