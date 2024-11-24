Майк Джеймс: «Надеюсь, что Евролига станет полностью закрытой»

Майк Джеймс хотел бы, чтобы Евролига стала полностью закрытой лигой.

«Я надеюсь, что Евролига станет полностью закрытой. Меня уже не будет в ней, когда это произойдет, но я надеюсь на это. Это будет лучший бренд, они смогут лучше его продвигать, больше людей будут смотреть ее, это точно.

Это открывает больше возможностей, например, больше денег, более выгодная сделка на ТВ, лига может спонсироваться одной компанией. Например, все будут носить майки Adidas, Nike, что-то в этом роде.

Я знаю, что деньги не главное, но лига зарабатывает не так уж много денег. Не уверен, что она вообще зарабатывает», – сказал разыгрывающий «Монако ».