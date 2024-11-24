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Эли Окобо стал MVP 11-го раунда Евролиги

Евролига назвала MVP очередного тура.

В этот раз награда досталась разыгрывающему «Монако» Эли Окобо. Его команда одержала победу над «Виллербаном» (103:92). Защитник набрал 27 очков (самый высокий показатель игрока за время выступления за нынешний клуб), 6 передач и 3 перехвата. Окобо реализовал 6 из 8 двухочковых бросков, 3 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Разыгрывающий в 3-й раз в карьере получил награду MVP тура Евролиги и стал первым игроком «Монако», добившимся этого в нынешнем сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
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