«Голден Стэйт» уступил «Бруклину» на домашней арене – 120:128.

Уступая с разницей в 18 очков за 7:13 до конца третьей четверти, «Нетс» в оставшееся время переиграли «Уорриорз» со счетом 60:34 и победили.

У «Голден Стэйт » прервалась серия из 24 побед в матчах, когда команда имела преимущество 18 очков.

В предыдущей встрече с «Сан-Антонио » калифорнийцы уступили, имея «+17» под занавес третьей 12-минутки.