У «Голден Стэйт» прервалась серия из 24 побед в матчах, когда команда имела преимущество 18 очков
«Голден Стэйт» уступил «Бруклину» на домашней арене – 120:128.
Уступая с разницей в 18 очков за 7:13 до конца третьей четверти, «Нетс» в оставшееся время переиграли «Уорриорз» со счетом 60:34 и победили.
У «Голден Стэйт» прервалась серия из 24 побед в матчах, когда команда имела преимущество 18 очков.
В предыдущей встрече с «Сан-Антонио» калифорнийцы уступили, имея «+17» под занавес третьей 12-минутки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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