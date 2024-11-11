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Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» поднялся на 1-е место, «Голден Стэйт» оказался на 2-м

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

Серия из 11 побед на старте чемпионата вывела «Кливленд» на 1-е место. «Голден Стэйт» победил «Оклахому» и опередил ее в рейтинге. «Бостон» выпал из первой тройки.

Полный рейтинг:

  1. «Кливленд» (предыдущее место – 2)

  2. «Голден Стэйт» (5)

  3. «Оклахома» (1)

  4. «Бостон» (3)

  5. «Финикс» (4)

  6. «Денвер» (10)

  7. «Миннесота» (9)

  8. «Мемфис» (11)

  9. «Сакраменто» (13)

  10. «Индиана» (15)

  11. «Даллас» (7)

  12. «Хьюстон» (16)

  13. «Лейкерс» (8)

  14. «Клипперс» (17)

  15. «Нью-Йорк» (6)

  16. «Майами» (12)

  17. «Орландо» (14)

  18. «Бруклин» (22)

  19. «Чикаго» (20)

  20.  «Атланта» (21)

  21. «Сан-Антонио» (18)

  22. «Шарлотт» (23)

  23. «Детройт» (25)

  24. «Милуоки» (16)

  25. «Филадельфия» (27)

  26. «Торонто» (24)

  27. «Портленд» (28)

  28. «Новый Орлеан» (19)

  29. «Юта» (30)

  30. «Вашингтон» (29)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoБостон
logoАтланта
logoШарлотт
logoЧикаго
logoКливленд
logoДаллас
logoДенвер
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoИндиана
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoМиннесота
logoБруклин
logoНью-Йорк
logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoФиладельфия
logoФиникс
logoПортленд
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoЮта
logoОклахома-Сити
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