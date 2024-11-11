Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» поднялся на 1-е место, «Голден Стэйт» оказался на 2-м

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

Серия из 11 побед на старте чемпионата вывела «Кливленд» на 1-е место. «Голден Стэйт» победил «Оклахому» и опередил ее в рейтинге. «Бостон» выпал из первой тройки.

Полный рейтинг: