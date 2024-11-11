Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» поднялся на 1-е место, «Голден Стэйт» оказался на 2-м
НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.
Серия из 11 побед на старте чемпионата вывела «Кливленд» на 1-е место. «Голден Стэйт» победил «Оклахому» и опередил ее в рейтинге. «Бостон» выпал из первой тройки.
Полный рейтинг:
«Кливленд» (предыдущее место – 2)
«Голден Стэйт» (5)
«Оклахома» (1)
«Бостон» (3)
«Финикс» (4)
«Денвер» (10)
«Миннесота» (9)
«Мемфис» (11)
«Сакраменто» (13)
«Индиана» (15)
«Даллас» (7)
«Хьюстон» (16)
«Лейкерс» (8)
«Клипперс» (17)
«Нью-Йорк» (6)
«Майами» (12)
«Орландо» (14)
«Бруклин» (22)
«Чикаго» (20)
«Атланта» (21)
«Сан-Антонио» (18)
«Шарлотт» (23)
«Детройт» (25)
«Милуоки» (16)
«Филадельфия» (27)
«Торонто» (24)
«Портленд» (28)
«Новый Орлеан» (19)
«Юта» (30)
«Вашингтон» (29)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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