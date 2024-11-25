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Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» вернул первую строчку после победы над идущим вторым «Кливлендом»

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» потерпел первое поражение в сезоне от «Бостона» и уступил ему первую позицию рейтинга. Лидеры Запада «Голден Стэйт», «Оклахома» и «Хьюстон» дважды оступились на прошлой неделе и сохранили места относительно друг друга.

Полный рейтинг:

  1. «Бостон» (предыдущее место – 4)

  2. «Кливленд» (1)

  3. «Голден Стэйт» (2)

  4. «Оклахома» (3)

  5. «Хьюстон» (5)

  6. «Даллас» (7)

  7. «Денвер» (8)

  8. «Клипперс» (16)

  9. «Орландо» (14)

  10. «Мемфис» (10)

  11. «Нью-Йорк» (13)

  12. «Лейкерс» (9)

  13. «Сан-Антонио» (19)

  14. «Миннесота» (6)

  15. «Милуоки» (25)

  16. «Финикс» (12)

  17. «Майами» (18)

  18. «Сакраменто» (11)

  19. «Индиана» (15)

  20. «Портленд» (22)

  21. «Бруклин» (21)

  22. «Чикаго» (24)

  23. «Атланта» (20)

  24. «Шарлотт» (23)

  25. «Детройт» (17)

  26. «Торонто» (28)

  27. «Филадельфия» (26)

  28. «Юта» (29)

  29. «Новый Орлеан» (27)

  30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoКливленд
logoБостон
logoОклахома-Сити
logoГолден Стэйт
logoМиннесота
logoТоронто
logoДенвер
logoВашингтон
logoСакраменто
logoХьюстон
logoКлипперс
logoФиникс
logoЮта
logoЛейкерс
logoНовый Орлеан
logoДетройт
logoОрландо
logoШарлотт
logoДаллас
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoФиладельфия
logoБруклин
logoАтланта
logoИндиана
logoПортленд
logoСан-Антонио
logoМайами
logoМемфис
logoЧикаго
logoНБА
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