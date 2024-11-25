Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» вернул первую строчку после победы над идущим вторым «Кливлендом»

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

«Кливленд» потерпел первое поражение в сезоне от «Бостона » и уступил ему первую позицию рейтинга. Лидеры Запада «Голден Стэйт», «Оклахома» и «Хьюстон» дважды оступились на прошлой неделе и сохранили места относительно друг друга.

Полный рейтинг: