Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» вернул первую строчку после победы над идущим вторым «Кливлендом»
НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.
«Кливленд» потерпел первое поражение в сезоне от «Бостона» и уступил ему первую позицию рейтинга. Лидеры Запада «Голден Стэйт», «Оклахома» и «Хьюстон» дважды оступились на прошлой неделе и сохранили места относительно друг друга.
Полный рейтинг:
«Бостон» (предыдущее место – 4)
«Кливленд» (1)
«Голден Стэйт» (2)
«Оклахома» (3)
«Хьюстон» (5)
«Даллас» (7)
«Денвер» (8)
«Клипперс» (16)
«Орландо» (14)
«Мемфис» (10)
«Нью-Йорк» (13)
«Лейкерс» (9)
«Сан-Антонио» (19)
«Миннесота» (6)
«Милуоки» (25)
«Финикс» (12)
«Майами» (18)
«Сакраменто» (11)
«Индиана» (15)
«Портленд» (22)
«Бруклин» (21)
«Чикаго» (24)
«Атланта» (20)
«Шарлотт» (23)
«Детройт» (17)
«Торонто» (28)
«Филадельфия» (26)
«Юта» (29)
«Новый Орлеан» (27)
«Вашингтон» (30)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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