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Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд», «Голден Стэйт» и «Оклахома» сохранили позиции в Топ-3

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

Лидеры прошлой недели сохранили свои позиции. «Кливленд» продолжает идти без поражений (15-0). Наиболее существенным подъемом в рейтинге отметился «Хьюстон», продолжающий свою победную серию из 5 матчей.

Полный рейтинг:

  1. «Кливленд» (предыдущее место – 1)

  2. «Голден Стэйт» (2)

  3. «Оклахома» (3)

  4. «Бостон» (4)

  5. «Хьюстон» (12)

  6. «Миннесота» (7)

  7. «Даллас» (11)

  8. «Денвер» (6)

  9. «Лейкерс» (13)

  10. «Мемфис» (8)

  11. «Сакраменто» (9)

  12. «Финикс» (5)

  13. «Нью-Йорк» (15)

  14. «Орландо» (17)

  15. «Индиана» (10)

  16. «Клипперс» (14)

  17. «Детройт» (23)

  18. «Майами» (16)

  19. «Сан-Антонио» (21)

  20. «Атланта» (20)

  21. «Бруклин» (18)

  22. «Портленд» (27)

  23. «Шарлотт» (22)

  24. «Чикаго» (19)

  25. «Милуоки» (24)

  26. «Филадельфия» (25)

  27. «Новый Орлеан» (28)

  28. «Торонто» (26)

  29. «Юта» (29)

  30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoБостон
logoАтланта
logoШарлотт
logoЧикаго
logoКливленд
logoДаллас
logoДенвер
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoИндиана
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoМиннесота
logoБруклин
logoНью-Йорк
logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoФиладельфия
logoФиникс
logoПортленд
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoЮта
logoОклахома-Сити
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