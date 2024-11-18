Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд», «Голден Стэйт» и «Оклахома» сохранили позиции в Топ-3

НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.

Лидеры прошлой недели сохранили свои позиции. «Кливленд» продолжает идти без поражений (15-0). Наиболее существенным подъемом в рейтинге отметился «Хьюстон», продолжающий свою победную серию из 5 матчей.

Полный рейтинг: