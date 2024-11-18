Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд», «Голден Стэйт» и «Оклахома» сохранили позиции в Топ-3
НБА выложила еженедельный рейтинг лучших команд.
Лидеры прошлой недели сохранили свои позиции. «Кливленд» продолжает идти без поражений (15-0). Наиболее существенным подъемом в рейтинге отметился «Хьюстон», продолжающий свою победную серию из 5 матчей.
Полный рейтинг:
«Кливленд» (предыдущее место – 1)
«Голден Стэйт» (2)
«Оклахома» (3)
«Бостон» (4)
«Хьюстон» (12)
«Миннесота» (7)
«Даллас» (11)
«Денвер» (6)
«Лейкерс» (13)
«Мемфис» (8)
«Сакраменто» (9)
«Финикс» (5)
«Нью-Йорк» (15)
«Орландо» (17)
«Индиана» (10)
«Клипперс» (14)
«Детройт» (23)
«Майами» (16)
«Сан-Антонио» (21)
«Атланта» (20)
«Бруклин» (18)
«Портленд» (27)
«Шарлотт» (22)
«Чикаго» (19)
«Милуоки» (24)
«Филадельфия» (25)
«Новый Орлеан» (28)
«Торонто» (26)
«Юта» (29)
«Вашингтон» (30)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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