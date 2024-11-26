Девин Васселл пропустит матч с «Ютой», но вернется на следующий день в игре с «Лейкерс»
Девин Васселл близок к возвращению в строй.
Защитник не сыграет в матче с «Ютой» во вторник, но вернется в строй на следующий день в игре с «Лейкерс».
24-летний Васселл во вторник пропустит пятую встречу подряд из-за ушиба левого колена. Техасцы на данном этапе не хотят задействовать его два дня подряд.
Девин выходил со скамейки в каждом из 4 матчей регулярного чемпионата и набирал в среднем 16,3 очка, 3,5 передачи и 1,3 подбора за 22,5 минуты за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Си Райта
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