Джейден Айви о победном броске: «Тренер сказал, что мяч будет у меня. Я обратился к Иисусу, он дал мне силу»

«Детройт» вырвал победу у «Торонто» – 102:100.

Защитник «Пистонс» Джейден Айви стал автором решающего попадания под сирену.

«Даже не верится. Тренер нарисовал комбинацию, сказал, что мяч будет у меня. Я хотел взять на себя этот последний бросок.

Я обратился к Иисусу, сказал: «Господь, сделай что-то особенное». И он откликнулся, и он дал мне силу», – констатировал защитник «Пистонс».

За 36 минут Айви реализовал 10 из 13 с игры. В его активе также 5 подборов и 8 передач.