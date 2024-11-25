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Джейден Айви: «Кейд Каннингем – игрок калибра Матча всех звезд. Потенциал безграничен»

Джейден Айви оценил лидера «Детройта».

«Наша «химия» находится на высоком уровне. Нам нравится играть вместе. Он упрощает игру для всех вокруг. Очень хочу увидеть, чего мы сможем добиться по мере роста.

Потенциал безграничен. Кейд – игрок калибра Матча всех звезд, один из лучших в лиге. Думаю, что вместе мы сможем дать команде одну из лучших задних линий в НБА. Наша способность взаимодействовать друг с другом была особенной с самого начала», – заключил защитник «Пистонс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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