Бросок Джейдена Айви под сирену принес «Детройту» победу над «Торонто»

«Детройт» вырвал победу у «Торонто» – 102:100.

Защитник «Пистонс» Джейден Айви стал автором решающего попадания под сирену.

За 36 минут Айви реализовал 10 из 13 с игры. В его активе также 5 подборов и 8 передач.