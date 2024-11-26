Бросок Джейдена Айви под сирену принес «Детройту» победу над «Торонто»
«Детройт» вырвал победу у «Торонто» – 102:100.
Защитник «Пистонс» Джейден Айви стал автором решающего попадания под сирену.
За 36 минут Айви реализовал 10 из 13 с игры. В его активе также 5 подборов и 8 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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