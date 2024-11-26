В нынешнем сезоне НБА сразу три команды имеют двузначную разницу по набранным и пропущенным очкам

В нынешнем сезоне НБА имеет место нестандартная ситуация.

В истории лиги было всего два сезона, когда две команды имели двузначную разницу по набранным и пропущенным очкам (1972, 2016).

В сезоне-24/25 сыграно более 20% матчей, на данный момент сразу три команды имеют двузначную разницу – «Кливленд» (12,39), «Оклахома» (11,24) и «Бостон» (10,67).