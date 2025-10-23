«Мы доверяем Пи в таких ситуациях». Пэйтон Притчард смазал бросок на победу в матче с «Сиксерс»

В «Бостоне» объяснили причины неудачной концовки матча с «Филадельфией».

Разыгрывающий «Селтикс» Пэйтон Притчард бросал на победу под сирену при «-1», но промахнулся.

Защитник бостонской команды Деррик Уайт прокомментировал решающее владение.

«Мы хотели довести мяч до Джейлена Брауна . Но соперник хорошо отработал и не позволил вывести его на бросок.

Мяч достался Притчарду. Мы полностью доверяем Пи в таких ситуациях. Так что все нормально, я бы не стал ничего менять», – пояснил Уайт.